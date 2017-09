Dansroutine Renate en Koos gaat mis en Nielson noemt vrouw de liefste

Virginia Rens onder strenge controle na te vroeg breken vliezen

13:58 Virginia Rens (24), de vrouw van Peter Jan Rens (66), heeft uit het ziekenhuis van zich laten horen. Ze wordt daar nauwlettend in de gaten gehouden nadat haar vliezen na 32 weken zwangerschap voortijdig zijn gebroken. ,,We hopen dat onze dochter tot de 37 weken blijft zitten'', laat ze weten via Facebook.