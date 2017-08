De absolute eeuwigheidswaarde van ABBA

Ze zijn er allemaal. De witte tuinbroek van Björn uit 1979, de plateauzolen van het Eurovisie-optreden met Waterloo en zelfs de helikopter van de hoes van het album Arrival. Ongelooflijk overigens dat de vier ABBA-leden destijds allemaal in die vliegmachine pasten. Er twee personen in proppen bleek tijdens mijn bezoek aan het ABBA Museum te Stockholm al een acrobatische opgave. Wie de tentoonstelling rondom Zwedens grootste popgroep ooit doorloopt, eindigt in een winkelwalhalla dat voor de ware ABBA-adept alle levensbehoeften in de schappen heeft. Ik zwichtte voor twee koelkastmagneten (je zal maar zonder zitten) met de hoezen van The Visitors en Super Trouper, maar met afstand het best verkochte artikel hier is de cd met grootste hits: ABBA Gold.

Aan de klassieke uitleg ('Een liedje dat je binnen 3 minuten alle leuke kanten van het leven laat horen') voegde ABBA iets toe: ook de melancholie van het menselijk bestaan vond een plek in de perfecte pop van Björn Ulvaeus en Benny Anderson. Op ABBA Gold is The Winner Takes It All (over een pijnlijke echtscheiding) daarvan de fraaiste exponent. Maar de songs die ABBA's zwaarmoedige kant het best vertegenwoordigen (When All is Said and Done, The Day Before You Came) kregen pas later een plek op deel twee van ABBA Gold.