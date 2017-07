De nieuwe Doctor Who is een vrouw. Jodie Whittaker (35) is de eerste actrice die in de huid van het legendarische personage kruipt. BBC One onthulde de identiteit van de nieuwe Doctor Who vandaag na de mannenfinale van Wimbledon.

Whittaker neemt de rol over van Peter Capaldi, die eind dit jaar afzwaait als Doctor Who. De 59-jarige acteur vindt het "tijd om verder te gaan", zei Capaldi in januari. Hij debuteerde in 2013 als Doctor Who.

Whittaker is de dertiende acteur die in de huid van Doctor Who kruipt. Ze neemt de rol op zich vanaf het elfde seizoen, dat volgend jaar wordt uitgezonden. De 35-jarige Engelse actrice speelde eerder in series als Broadchurch en The Assets. Ze was bovendien te zien in films als Venus, One Day en Black Sea.

De BBC zond Doctor Who van 1963 tot en met 1989 uit. De serie over The Doctor die met zijn TARDIS door tijd en ruimte kan reizen werd daarmee de langstlopende sciencefictionserie. In 2005 pakte de Britse omroep Doctor Who opnieuw op met Christopher Eccleston in de rol van de tijdreiziger.