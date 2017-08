De nieuwe Victoria's Secret Angel heet Roosmarijn de Kok

De blondine is sinds drie jaar werkzaam als model in de Verenigde Staten. Ze is naast Romee Strijd, Maud Welzen en Sanne Vloet de vierde Nederlandse die dit jaar zal schitteren in sexy setjes. Het Friese topmodel Doutzen Kroes ging twee jaar geleden bij Victoria's Secret weg.



In de zomer van 2014 haalde Roosmarijn de Amerikaanse headlines nadat ze werd aangeklaagd wegens diefstal. De Amerongse zou producten uit de Whole Foods-supermarkt in New York hebben gestolen. Het ging om drie repen chocolade en een fles visolie.