Dionne Stax haalt schouders op om ophef rond affaire

Ze lijkt vooralsnog nuchter onder de situatie. ,,Het is niet de eerste keer dat ik in de roddelbladen sta en vast ook niet de laatste. Ik vind het zonde om mijn tijd en energie daar in te stoppen. Schouders ophalen en dóór.''



Stax en Tan haalden eind vorige maand de showbizzheadlines toen Privé wist te melden dat de RTL Late Night-presentator zijn gezin heeft verlaten voor haar. ,,Ik ga er helemaal niets over zeggen. Nu niet, nooit niet'', claimde Tan. Twee weken later klonk het tijdens een evenement van keukengigant Mandemakers: ,,Maakt u zich geen zorgen, ik ben gezond, het gaat echt goed.''