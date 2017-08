Dochter Glen Campbell deelt emotioneel afscheid

In het bijschrift schrijft de blondine dat ze alles aan haar vader heeft te danken. Ze spreekt de verwachting uit dat Glenn lang herinnerd zal worden vanwege zijn muziek en zijn geweldige persoonlijkheid. De post op Instagram behaalde al snel 5.000 likes. Een van haar volgers schreef dat ze zich daarover geen zorgen hoeft te maken. ,,Wat er ook zal gebeuren: hij zal altijd in onze herinnering blijven", valt er te lezen. ,,Hij leerde ons van countrymuziek te houden. Waarschijnlijk leert hij de engelen hetzelfde."



De inmiddels 30-jarige Ashley is in de voetsporen van haar vader getreden. In 2015 maakte ze haar muzikale debuut met het nummer Remembering . In de documentaire I'll Be Me, over de afscheidstournee van haar vader, zingt ze deze song over alzheimer, de ziekte waar Glen Campbell aan leed.