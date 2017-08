Dood Debbie Reynolds verwerkt in reboot Will & Grace

Gordon traint met het lood in zijn schoenen

3 augustus Gordon Heuckeroth is apetrots dat de kilo's eraf vliegen, maar dat lukt hem niet zonder slag of stoot. ,,Elke ochtend ga ik met lood in m'n schoenen hierheen", zegt de entertainer in een Facebookfilmpje dat hij vandaag opnam in een fitnesszaal in Zuid-Frankrijk.