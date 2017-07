Dries Roelvink wil nog steeds beleggen na verliezen drie ton

Roelvink bekende eerder dat hij in 2000 geld van een verkocht huis en wat spaargeld in een belegging stopte. Op aanraden van zijn toenmalige manager kocht hij voor maar liefst drie ton aan aandelen. Na twee dagen telde de investering op tot 80.000 gulden winst, na een jaar tot bijna een miljoen. Tot de aanslagen op de Twin Towers; de beurzen storten in en Dries zag zijn geld verdampen.



Aan Veronica Magazine vertelt de zanger dat hij de gigantische geldmisser 'maanden kan vergeten'. ,,Maar zodra ik iets lees wat met de beurs te maken heeft, komt dat oude zeer weer boven. Ik had gewoon miljonair kunnen zijn. Die kans heb ik verspeeld. Soms zie ik een fonds en doe ik in mijn hoofd alsof ik er 10.000 euro insteek. Zou ik winst maken?'' De entertainer sluit niet uit ooit een nieuwe poging te wagen. ,,Dan zou ik er alleen niet direct met drie ton instappen, maar bijvoorbeeld met 30.000 euro. Ik geloof nog steeds dat het mogelijk is om een klapper te maken.''