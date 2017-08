Duitsers blijven smullen van sexy jetsetdiva Tatjana Simic

De verslaggever die voor Bild in het verleden van de van oorsprong Kroatische actrice dook, kan niet anders concluderen dan dat Tatjana vooral privé een uitstekende carrière heeft gemaakt. Ze dook in 1986 op in de eerste Flodderfilm over een Nederlands probleemgezin. De film werd ook in Duitsland uitgebracht onder de titel Ein Familie zum Knutchen. Kees - die in de film de legendarische zin 'maar buurman wat doet u nu' sprak - werd bij onze oosterburen zó populair dat ze er twee keer poedelnaakt op de cover van de Playboy mocht staan. In Nederland sierde ze zelfs veertien keer de voorpagina van het blootblad.



Bild verbaast zich niet alleen over 'de goed opgedroogde' Tatjana, maar ook over het luxe leven dat ze momenteel heeft. Tatjana zelf heeft inmiddels op Instagram gereageerd op de hernieuwde Duitse aandacht. Bij een screenshot van het artikel plaatste ze een paar goedkeurende smileys.



Tatjana, die zich tegenwoordig verplaatst in Rolls Royces, helikopters en miljoenenjachten, heeft sinds een paar jaar een liefdesrelatie met de schatrijke Nederlandse zakenman Lex van Hessen (69) die miljoenen (volgens zakenblad Quote circa 200 miljoen, red.) vergaarde met zijn internationale handel in dierlijke darmen, bedoeld voor de worstenindustrie. Van Hessen heeft huizen in belastingparadijs Monaco (een superdeluxe penthouse met zeezicht) en een enorme villa op Hawaii. De twee resideren vooral in Monaco, zo blijkt uit foto's die Tatjana op sociale media zet.

Hoogtepunten

De Duitse krant zet alle hoogtepunten uit Tatjana's leven nog eens netjes op een rijtje. Maar de beauty komt zelf niet aan het woord over bijvoorbeeld haar doorgaans gefortuneerde exen, zoals ondernemers Ronny Rosenbaum en Marcel Boekhoorn. Hoe dan ook is Simic nooit openhartig geweest over haar liefdesleven. Eerder dit jaar was ze even in Nederland voor een boekpresentatie. Bij die gelegenheid liet ze voor het eerst wat los over haar grote liefde Lex die ze vijf jaar geleden ontmoette.

Tegen deze site over het moment dat ze op hem verliefd werd: ,,Dat begon met een gesprek van tweeënhalf uur aan de koffie. Ik was eigenlijk helemaal niet bezig met de liefde. Maar toen ik thuiskwam, zei ik tegen mijn moeder: wat is dát een lieve man. De volgende ochtend heb ik Lex een sms’je gestuurd en het leek wel telepathie, want hij wilde mij ook bellen. Die ogen van hem. Zo aandoenlijk. Ze lijken op Lilly, mijn hondje. Als hij die niet had gehad… En hij grapt op zijn beurt altijd dat mijn borsten de doorslag hebben gegeven. Hij wilde weten of ze echt zijn. Nou, dat antwoord heeft-ie al, haha. Tuurlijk, puur natuur!''

Golddigger

Tatjana haat termen als 'jetsetleven' of 'golddigger'. ,,Mensen moeten niet denken dat we de hele dag met champagneflessen rond spuiten. Dat is zonde, en daar zijn we veel te nuchter voor. Ons geheim? Als je elkaar op latere leeftijd ontmoet, moet je elkaars verschillen accepteren. We zitten niet op elkaars lip. Houden niet van claimen.'' En: ,,We kunnen niet zonder elkaar. Door Lex ben ik wel rustiger geworden. Ik ben niet zo’n druktemakertje meer. Trouwen? Nee, daar zijn we niet mee bezig. Ik heb mijn hele leven niet willen trouwen. En Lex is al getrouwd geweest. Waarom zou hij dat nu wéér willen?''

Volgens Tatjana koestert ze haar verleden. ,,Als Dick Maas me destijds niet had gevraagd, was ik waarschijnlijk lange tijd het pin-upmeisje gebleven. Na Flodder ben ik nooit meer gevraagd voor een rol. Moest ik mezelf dan aanbieden? Blijkbaar was ik niet gewild in de televisie- of filmwereld. So be it. Ik berust daarin. Laat mij dan maar de eeuwige Flodder zijn.”

