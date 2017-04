'Ed Sheeran is naast hitschrijver ook een live fenomeen'

Sheeran bewees vanavond namelijk behalve een excellent hitschrijver ook live een fenomeen te zijn. Zijn aanpak is bekend: geen begeleidingsband, maar alleen een akoestische gitaar en een loop-station om muziekfragmentjes op te nemen en meteen weer af te spelen. Alleen de violen Galway Girl waren vooraf op tape gezet.



Sheeran is zo een eenmansband en een romantische troubadour ineen. Toegegeven: sommige van zijn songs, de kaarslichtkrakers Happier en Perfect van zijn laatste album Divide bijvoorbeeld, overschrijden de grens tussen gevoelig en klef, maar Sheeran heeft meer dan genoeg materiaal dat te compenseren.



Het hiphop-beïnvloede Sing bijvoorbeeld. Of het tegen de Ierse volksmuziek leunende Nancy Mulligan. Of neem de schuifelballades Thinking Out Loud en I See Fire. En natuurlijk dé hit van dit jaar: Shape of You.



Zo pakte Sheeran - na ruim anderhalf uur spelen in een van het zweet doorweekt T-shirt - in zijn eentje de complete Ziggo Dome in. Een prestatie van formaat.



Morgen treedt Ed Sheeran opnieuw op in de Ziggo Dome. Ook dat concert is uitverkocht. (Stefan Raatgever)