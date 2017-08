Een jubileum om te onthouden

Volledig scherm © RV Het werd een verjaardagsfuifje zonder de behaaglijke warmte van de nostalgie. Teveel leunen op bewezen succes brak Lowlands in de jaren 2014 en 2015 al eens ernstig op. Verstandig daarom het zilveren jubileum aan te grijpen voor een complete metamorfose van het festivalterrein. Weinig ruimte voor felicitaties, des te meer voor een blik op de volgende jaren.



De eerste kennismaking met het nieuwe Lowlands beviel de festivalgangers dit weekend uitstekend. Ondanks het ronduit tegenvallende weer, werd het een editie om te onthouden. Als vanouds uitverkocht met 55.000 bezoekers, maar dankzij de nieuwe opzet voor het gevoel stukken minder druk. Logisch ook, want in oppervlakte is er meer ruimte voor de Lowlandsganger.



Die als altijd permanent goedgeluimde bezoeker (Op welk ander festival vallen onbekende elkaar tijdens een mooi feestje zomaar in de armen? Of blijkt een groepsdouche inclusief kledingwasserette een doorslaand succes) zag een muzikaal fraai uitgebalanceerd Lowlands. Met de dominante stromingen van nu – dance en hiphop – op prominentere plekken dan ooit, met hemelse stemmen (zangeres Hannah Reid van London Grammar) en met een surpriseact (Triggerfinger op z’n hardst).

Enige omissie was misschien een vrolijke niets-aan-de-hand-act zoals het festival die in eerdere jaren met pakweg Scissor Sisters of Mika wel serveerde. Want de nieuwe sterren op de grote podia – jonge elektrohelden als Alt-J, The xx en Flume – bieden zonder meer kwaliteit, ze nemen zichzelf allemaal wel heel erg serieus.

De enige die punten scoorde in die zorgeloze categorie was reggaeglijer Sean Paul. Hij zorgde met een zonnige hitrevue voor het eerste feest op het vernieuwde Alpha-podium. De metalen kathedraal verving de oude tent. Die nieuwe constructie is veel opener en biedt meer bezoekers de kans zich onderdeel van een optreden te voelen. Wel doorbijten tijdens de vele stortbuien: want helemaal waterdicht bleek het gevaarte niet.

Volledig scherm The Editors sloten de tweede dag van Lowlands af met een spetterende show. © Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman Photography

HOOGTEPUNT

Als gevolg van een ongekende variëteit van Lowlands zijn ze zeldzaam geworden: bands die meer dan een derde van de complete festivalpopulatie bijeen brengen. Editors bleek zo’n groep van buitencategorie. Mede dankzij een naderende stortbui (ook festivalgangers staan graag droog) puilde de nieuwe Alpha-hangar aan alle kanten uit. Het plotse noodweer paste prima bij de afsluiter van de tweede festivaldag. Want er zijn maar weinig bands over die hun synthesizerrock zo stormachtig sinister kunnen laten klinken. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan frontman Tom Smith. Echoënd als de bezeten bewoner van een spookslot bleek hij gegroeid als vertolker van Editors’ bombast met brille.

Volledig scherm Solange. Op de foto tijdens haar optreden op North Sea Jazz in Ahoy Rotterdam. © ANP Kippa

TEGENVALLER

Het verhaal van Solange Knowles of hoe een zangeres haar eigen hype vakkundig om zeep helpt. De neosoul-prinses (én de jongere zus van popkoningin Beyoncé) zorgt sinds haar imponerende album A Seat at the Table waar ze ook optreedt voor een stortvloed verwachtingsvolle aanbidders. Maar net als op North Sea Jazz ging het op Lowlands mis met Solange. Ze koos vrijwel dezelfde, sober uitgelichte danspasjes-carrousel en tekende zo voor hetzelfde verloop van het concert: toen de eerste bewondering wegebde, verloren bezoekers in sprinttempo hun interesse in de afstandelijke live-videoclip. Ook nog eens tegengewerkt door het zwabberende geluid in de nieuwe Bravo, stroomde de tent net zo snel leeg als hij vol was geraakt.

VERRASSING

Hij was er bij op de eerste Lowlands in 1993. Zijn terugkeer was vrijwel het enige nostalgische element van het zilveren jubileum. Maar Iggy Pop (70) is geen type voor een potje weemoedig zwijmelen over vervlogen tijden. Dansend als Kees van Kootens Alleenstaande Vandaal speurt hij nog altijd naar nieuwe grenzen om te overschrijden. Zijn setlijst is sinds zijn laatste Lowlands-show (2006) misschien nauwelijks veranderd (de spektakelstukken blijven voor eeuwig I Wanna Be Your Dog, The Passenger en uiteraard lijflied Lust for Life), maar het mooie is dat zijn overal-dwars-tegenin-attitude net zozeer in beton gegoten is. Met het tanige en door het leven gegeselde bovenlijf nog altijd ontbloot, was er op Lowlands niemand die het begrip rock-’n-roll zo belichaamde als Iggy, het grote geriatrische rockmirakel.

Volledig scherm Rockzanger Iggy Pop treedt op tijdens de 25ste editie van Lowlands © Paul Bergen

DOORBRAAK

De mooiste mannenstem van Lowlands? Wie Jeangu Macrooy zijn Winti-openingsgebed hoorde zingen, geloofde het meteen. De jonge Surinaamse soulzanger (23) werd bij zijn debuut gretig aan de borst gedrukt door het Lowland-publiek. De soulmuziek kreeg op Lowlands dit keer een wel zeer bescheiden plek, maar het hartverwarmende optreden van Macrooy maakte veel goed.

Volledig scherm 10-03-2017 Jeangu Macrooy © rv

DRESSCODE