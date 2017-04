Eerste kind voor acteur Jesse Eisenberg

Jesse en Anna ontmoetten elkaar in 2002. De inmiddels 33-jarige The Social Network-acteur en zijn vriendin waren tien jaar samen. Na hun breuk had Jesse een tijdje iets met actrice Mia Wasikowska, die hij ontmoette op de set van de film The Double.



Eind 2015 werden Anna en Jesse weer samen gespot. De acteur werkte daarna een tijd als vrijwilliger bij een organisatie voor slachtoffers van huiselijk geweld waar Anna's moeder de directrice van is. In 2016 bleek dat het stel hun eerste kind verwachtte.



De naam van de baby is niet bekendgemaakt, ook is niet duidelijk wanneer de kleine precies geboren is.