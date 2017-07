Endemol: Blunderaar Miljoenenjacht wil spelen zonder te verliezen

Het televisie-incident uit het najaar van 2013 is inmiddels beroemd. Van den Hurk drukte te snel op de stopknop en nam daarmee het aanbod van 125.000 euro van de bank aan. Hij zei meteen dat-ie per ongeluk had gedrukt en eigenlijk had willen doorspelen. Dat mocht niet van de jury, waarna Arrold, bleek even later, naast vijf miljoen euro greep. Hij stapte vervolgens naar de rechter.



Producent Endemol vertelde de rechtbank vandaag dat Van den Hurk goed op de hoogte was van de spelregels en de functie van de stopknop. Dat de speler zich naar eigen zeggen vergiste door de stress en de spanning is volgens Endemol inherent aan het spel. Bovendien was helemaal niet zo duidelijk dat Van den Hurk verder wilde spelen.