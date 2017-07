'Erfenis Zsa Zsa Gabor gaat naar goed doel'

Zsa Zsa Gabor trouwde in 1986 met Von Anhalt, het was haar negende huwelijk. Omdat het testament van de actrice al enige tijd zoek is, wil de 74-jarige Duitser aangewezen worden als enige erfgenaam van haar vermogen. Volgens juridische documenten in handen van Daily News beweert Anhalt dat de dochter van Gabor, Constance Hilton, het testament had gestolen en het probeerde te vervalsen in haar voordeel.