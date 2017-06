Eva Jinek (38) heeft nog steeds een studieschuld

Eva Jinek profiteert flink van de royale afbetalingsregeling die de Nederlandse overheid heeft getroffen voor studenten. De talkshowpresentatrice is bijna 40 jaar, maar betaalt nog steeds haar schuld voor de studie Amerikaanse geschiedenis, die ze in de jaren 90 volgde aan de Universiteit Leiden, af.

Op haar website geeft de in Amerika geboren Eva Jinek (38) vijf tips die ze graag had willen krijgen toen ze 18 jaar was. Eén daarvan is: ga studeren. ,,Doe het gewoon, je gaat er de rest van je leven lol aan hebben'', schrijft ze. En: ,,Als je er geld voor moet lenen, leen het. Laat je alsjeblieft niet afschrikken door een schuld, dat los je later wel op.''



Eva noemt de afbetalingsregelingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vroeger IB-groep) 'heel redelijk'. ,,Ik ben bijna 40 en betaal nog steeds elke maand een bedrag, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. Je hebt maar één keer in je leven de kans om zo langdurig en diepgravend in jezelf te investeren. Voor je het weet heb je een vaste baan, een partner met kinderen of een hypotheek en kun je niet meer gaan studeren. Grijp die kans nu met beide handen aan en laat je zeker niet tegenhouden door geld. Anders kom ik achter je aan!”

Zelfvertrouwen

Overigens raadt de KRO-AVROTROS-presentatrice haar jonge kijkers ook aan in het buitenland te gaan studeren. ,,Maak vrienden voor het leven, leer een vreemde taal, maar leer vooral hoe het is om weer vanaf nul te beginnen zonder je vaste vertrouwde netwerk of je moedertaal. Dat geeft je een zelfvertrouwen waar je je leven lang profijt van gaat hebben. Ik ben pas later in mijn leven stage gaan lopen in het buitenland, en ik heb altijd spijt gehad dat ik het niet eerder heb gedaan.''