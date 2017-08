Fan bestormt Lana Del Rey tijdens optreden en krijgt knuffel

Del Rey stond even gek te kijken toen de fan opeens naast haar stond. Maar de zangeres is de beroerdste niet en gaf de man gewoon een knuffel terug, zo is te zien op beelden op Twitter. Al snel grijpen een paar beveiligers in en sleuren de man van het podium.



Del Rey, die even van haar à propos is, moet er vooral hard om lachen. Kort daarna begint ze opnieuw aan haar nummer Love. Op Twitter krijgt Lana veel lof. Ze wordt zelfs een legende genoemd, omdat ze zo kalm en hoffelijk bleef tijdens het incident.