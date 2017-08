Fans hysterisch om megakont Tom Cruise

Op Facebook, Twitter en de sociale nieuwssite Reddit gaat het inmiddels los: mensen kunnen niet stoppen met het bedenken en delen van hun eigen ideeën over het kiekje. Ook worden door middel van memes nieuwe varianten gemaakt.



Maar zijn die billen nu wel of niet van de 55-jarige acteur? Er zijn meerdere theorieën opgedoken. Zo vragen fans zich af of zij 9 jaar geleden (Valkyrie kwam in 2008 uit, red.) gewoon niet hebben opgelet tijdens de film óf dat het de billen van een stuntman zijn. Er wordt zelfs geopperd dat het gaat om een 'fake butt'. Andere mensen weigeren te geloven dat Cruise voor neppe billen zou kiezen. ,,Misschien was hij in die tijd wel gewoon goed in vorm", stellen ze.



In elk geval zwijmelen veel fans weg bij de derrière van de acteur. Cruise zelf heeft nog niets losgelaten over zijn vermeende 'fake butt', al lijkt het voor filmliefhebbers een heldere zaak. Zij zijn er bijna zeker van dat de Amerikaan een soort pad ter bescherming droeg in de film.