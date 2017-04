Filmster Chris Evans maakt debuut op Broadway

Hollywood-ster Chris Evans zal begin 2018 voor het eerst in een toneelstuk op Broadway te zien zijn. De acteur, vooral bekend als Captain America in de Marvel-films, gaat samen met collega Michael Cera spelen in het toneelstuk Lobby Hero.

Dat meldt New York Daily News. Het stuk, dat in 2001 in première ging, vertelt over een bewaker, zijn baas en een aantal politieagenten die in een appartement in Manhattan samen komen om een moord te onderzoeken.

Evans (35) speelt de supervisor. Cera (28) vertolkt de rol van de jonge bewaker. De twee acteurs speelden eerder al samen in de sf-komedie Scott Pilgrim vs The World uit 2010. Voor Cera is het de tweede maal dat hij in een toneelstuk op Broadway te zien is.