Flamboyante Grace Jones (69) serveert spektakel op North Sea Jazz

Traditiegetrouw flink te laat (20 minuten dit keer), maar daar was ze: Grace Jones in haar werkuniform. Dit keer bestaand uit: een glanzend zilveren doodshoofd als gezichtsbedekking, daaronder voor de zekerheid een zonnebril, een niets verhullende bodypaint met zebraprint en een in de bries van de windmachine wapperende cape. Gewoontjes natuurlijk. Vandaar waarschijnlijk dat Jones (69) daarna voor letterlijk elke song opnieuw transformeerde. In haar garderobe onder meer: een glitterbolhoed, een paardenstaart aan haar achterste, een rieten minirok en een zilveren pruik.



Zo werd kijken naar een concert van Grace Jones opnieuw staren naar een coutureparade van het gehalte van een gemiddelde Parijse modeweek. Maar dan serveert Jones toch meer spektakel. De diva mag dan bijna 70 zijn, haar show bevatte nog steeds een suggestieve paaldansact en een hoelahoep-sessie van Olympisch niveau.



Het waren prima maskeringsmiddelen van een muzikaal gezien maar gemiddeld optreden. Jones eikenhouten basstem is als ze haar best doet, nog in uitstekende conditie. Maar Jones, zo excentriek als uw verre tante die steevast al aan het eind van de ochtend de sherry opentrekt, was er met haar hoofd niet helemaal bij. Nummers als This Is en My Jamaican Guy oogden warrig en haar vocalen waren wankel. Bij Jones vermoed je al snel een verborgen champagne-infuus, maar de zangeres bezwoer het publiek alleen cola light te drinken. Gelukkig herwon Jones haar scherpte naarmate ze meer hits serveerde en er meer reactie uit de zaal kwam. Het was eigenlijk heel eenvoudig: Jones had gewoon wat aandacht nodig.



Pull up to the Bumper werd zo het eerste hoogtepunt. Door Jones opgefleurd met een ritje op de schouders van een beveiligingsman. Een neongekleurde versie van Slave to the Rhythm (inclusief tien minuten non-stop hoelahoepen) volgde. La Vie en Rose hield ze vreemd genoeg in de zak van haar mantel. Jones blijft een fenomeen en altijd het bekijken waard, maar haar status verdient wel beter onderhoud dan dit.



North Sea Jazz was enkele uren eerder begonnen met onder meer een zeer druk bezocht optreden van tromboneprins Trombone Shorty. Voor morgen en overmorgen staan op het uitverkochte festival optredens van onder anderen Van Morrison, Jamiroquai en Norah Jones op het programma.



