Foto's maken en knuffelen met YouTube-sterren

,,Mag ik met je op de foto?”, is een van de meest gestelde vragen vandaag op het Veed Festival. De jonge fans krijgen daarbij consequent een knuffel van hun vaak slechts iets oudere idolen. De YouTubers nemen op deze fandag uitgebreid de tijd voor hun trouwe kijkers. Er zijn speciale meet & greets georganiseerd, maar naast de afgesproken momenten vinden ze het ook geen probleem als ze in het ‘wild’ worden aangeschoten.



In de Gashouder zijn diverse podia opgebouwd voor de meet & greets. Jongens en meisjes staan tussen de dranghekken te wachten op een privémomentje met een van hun idolen. Één daarvan is Rutger Vink, bekend onder zijn YouTube-naam Furtjuh. Voor zijn podium staat een bijna eindeloze rij. Voor elke fan neemt hij uitgebreid de tijd. Ze worden op een podium onthaald met een omhelzing, een kort praatje en een foto.



Naast de Gashouder zijn er nog twee locaties waar de tieners vermaakt worden. De twee grootste community’s hebben een eigen ruimte gekregen: gaming en beauty. Een speciaal ingerichte spelletjeskamer voor gamers waarin ‘ouderwets’ in botsautootjes gereden kan worden of achter de spelcomputer een potje Fifa gespeeld kan worden. En voor de beautyfans een ruimte met gesponsorde make-up stands en kraampjes van bekende Youtubers.



De dag wordt ’s avonds afgesloten met een awardshow. Er zijn diverse categorieën zoals beste man, beste vrouw, maar ook beste game en beste beauty filmpjesmakers. Voor de uitreiking is onder meer tv-bekendheid Humberto Tan gestrikt.