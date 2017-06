Cabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

Het is anno 2017 goed om FOUT te zijn. FOUT is het nieuwe STOUT. Vroeger heette FOUT camp en was het slechts voor homo's, nu is FOUT voor iedereen! Ho-trans-les-he-bi, alle seksuele gezindten mogen FOUT zijn. Maar wat is precies FOUT?

FOUT is dat je houdt van foute muziek. Dat is muziek die je eigenlijk toch best heel stiekem goed vindt. Muziek die niet magm maar daarom ook dus juist weer wel. FOUT is meer dan een guilty pleasure.

Ze draaien die foute muziek elke week bij Qmusic in Het Foute Uur. Daarbuiten natuurlijk ook, maar dan is die muziek niet fout, dan is het goede muziek.

Op basis van dat Foute Uur heeft Q de Q-Top 500 van Het Foute Uur gemaakt. Daar zitten we nu midden in. Op dit moment denderen de Lawineboys over me heen, Sex Met Die Kale. Net hadden we ook al T-Spoon met Sex On The Beach, jaaa, seks is heel fout.

K3, ook fout. Oya Lélé, Mama Heya. The Vengaboys, Neil Diamond, Mannenkoor Karrespoor, Snollebollekes, Kabouter Plop, geef mij een toppertje en een breezer ananas en doe er ook nog een dubbele whisky bij, lekker FOUT!

FOUT ruikt naar frikadellen, die mogen eigenlijk ook niet. FOUT is Stef Ekkel, Liever Te Dik In De Kist. FOUT is Bee Gees, Staying Alive, strakke broekjes, hahahaha!

FOUT beleeft zijn appetiejoose in de Brabanthallen, hele foute hallen zijn dat. Vrijdag- en zaterdagavond komen daar in totaal 40.000 foute mensen bij elkaar voor de Foute Party, 'het leukste feest van het jaar'.

Daar zijn optredens van Jamai en van de foutste dj ter wereld, Paul Elstak. Er zal ongetwijfeld flink met bier worden gegooid, dat is ook zo lekker fout. FOUT brul je vals mee, FOUT is goede slechte smaak, FOUT is vet lachen.

Maar denk nou niet dat ik neerkijk op FOUT. Ik mag me er af en toe graag aan laven. Een shot Anita Meyer, Village People op Vinzzent kan geen kwaad. Maar vijf dagen lang, met 's avonds een Foute terugblik en 's nachts de hele Foute herhaling, er zijn grenzen. Als je te veel naar Foute muziek luistert, komt het nooit meer goed met je.