'Fox News ontslaat Bill O'Reilly wegens seksuele intimidatie'

De zaak rond Wendy Walsch, een voormalige gast in O'Reilly's show, heeft de talkshowhost de kop gekost. De presentator zou haar een goede baan bij Fox hebben aangeboden als ze met hem mee ging naar zijn hotelkamer. Toen de vrouw weigerde, kreeg ze de positie niet. Walsch diende daarom een aanklacht in.



Fox News kondigde vorige week aan een onderzoek te doen naar de beschuldiging van de vrouw dat Bill O'Reilly (67) haar seksueel heeft lastiggevallen. Eerder kwamen al berichten naar buiten dat Fox 13 miljoen dollar zwijggeld heeft betaald aan vijf vrouwen die de presentator beschuldigden van ongewenste intimiteiten.



O'Reilly heeft niet gereageerd op de nieuwe aanklacht maar zei vorige week na de berichten over het zwijggeld dat hij onterecht wordt aangevallen omdat hij een prominent doelwit is. Sindsdien zijn verschillende bedrijven gestopt met advertenties rond het razend populaire programma 'The O'Reilly Factor'.



Het is nog onduidelijk of O'Reilly afscheid mag nemen van zijn kijkers of per direct moet vertrekken.