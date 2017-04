Fox onderzoekt misbruikbeschuldiging tegen presentator O'Reilly

Donald Trump verdedigde de presentator woensdag. De Amerikaanse president stelde dat O'Reilly een 'goed mens' is. 'Ik denk niet dat Bill iets slechts heeft gedaan', aldus Trump tegen The New York Times. 'Ik ken hem goed.' Tijdens zijn campagne nam Trump het ook al op voor Roger Ailes, de oprichter van Fox News die in juli ontslag nam nadat hij eveneens door verschillende vrouwen werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten.



Volgens onderzoeksbureau Kantar Media is O'Reilly het meest winstgevende format voor op Fox News en brengt hij jaarlijks meer dan 100 miljoen dollar binnen met reclame-inkomsten. De 67-jarige O'Reilly is een van de bekendste tv-persoonlijkheden in de Verenigde Staten. Zijn 'The O'Reilly Factor' was in het eerste deel van 2017 het best bekeken actualiteitenprogramma op de kabeltelevisie. Vorige week keken er dagelijks zo'n 3,7 miljoen mensen.