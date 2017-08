Franse couturier maakt kleding voor Nederlandse theatermaker Sven Ratzke

'Michelle Obama te zien in doorstart van tv-komedie Will & Grace'

17:01 Voormalig presidentsvrouw Michelle Obama vertolkt een rol in de doorstart van de hitserie Will & Grace. Dat melden diverse Amerikaanse homosites op basis van bronnen dichtbij de serie. Het is nog onduidelijk wat voor rol de populaire ex-First Lady gaat spelen. ,,Maar Michelle is voor veel in", zo wordt gesteld.