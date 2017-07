Gaan deze BN'ers meedoen met WIDM of Expeditie Robinson?

Jan Versteegh

De kans dat Jan Versteegh deelnemer is aan Wie is de Mol? dat begin 2018 wordt uitgezonden is erg groot. De normaal erg actieve Jan, was verdwenen van social media en liet eerder weten dat het een droom is ooit deel te nemen aan het programma.



Shelly Sterk

AD-collega Mark den Blanken is opgevallen dat Shelly Sterk veel minder plaatste op social media dan normaal en ze een tijdje niet bij RTL Boulevard is aangeschoven. Verdacht!



Mariëlle Koekenbier

Presentatrice Mariëlle Koekenbier van EenVandaag was opvallend stil op social media in de opnameperiode.



Olcay Gulsen

De site Tunnelvisie zegt meerdere tips binnen te hebben gekregen. Het valt op dat zij op Instagram even lang stil is als ieder ander op deze verdachtenlijst. Ze past wat dat betreft dus precies in het plaatje.