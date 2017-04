Geboeide Mattie en Wietze douchen vijf dagen samen

Het duo kreeg handboeien om met daaraan een rammelende ketting van ongeveer een meter, opdat Valk en De Jager nog een beetje speelruimte hebben. Ze dragen de komende dagen speciale kleding met een rits zodat ze makkelijk kunnen douchen of naar de toilet kunnen. ,,We hebben elkaar de afgelopen vijf jaar behoorlijk uitgedaagd in allerlei bizarre acties, maar 24 uur per dag samen is wel echt een tikkeltje extremer'', verwacht Mattie.



De dj's moeten zich samen aankleden, samen tandenpoetsen, naar het toilet gaan, samen koken en alle andere activiteiten die een dag brengt uitvoeren. Ook zullen ze samen opdrachten uitvoeren die luisteraars hebben aangedragen. Komende vrijdag worden ze in de ochtend weer ‘bevrijd’ van hun boeien.



Mattie en Wietze overwegen overigens serieus om Qmusic te verlaten voor Talpa Radio. Dat vertellen bronnen aan het AD. Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, heeft Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica in handen. Het duo, dat al sinds 2012 het ochtendprogramma van Qmusic presenteert, zou in beeld zijn voor een ochtendshow op SkyRadio.



SkyRadio zou speciaal voor Mattie en Wietze hun non-stopmuziek-format willen onderbreken. In de ochtend mag het tweetal een programma maken, de rest van de dag blijft het station wel dj-loos. Dat zijn de gesprekken die Talpa Radio met de twee radiomakers voert, bevestigen diverse bronnen aan deze krant.