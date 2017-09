'George Clooney moet president worden'

Voor de achtste keer heeft Matt Damon een film gemaakt met zijn vriend George Clooney: Suburbicon, een heftige misdaadfilm over rassenkwesties in Amerika. Wat Damon betreft mag Clooney zo snel mogelijk president van Amerika worden.

,,Het is zo makkelijk om George Clooney te haten’’, zegt Matt Damon (46) op het Filmfestival van Venetië met een stalen pokergezicht. ,,De man heeft alles mee. Hij ziet er fantastisch uit, heeft humor, is enorm getalenteerd en is zelfs goed in zaken. Ik ben natuurlijk stinkend jaloers op hem, dat begrijp je wel.’’

Vanzelfsprekend zijn de woorden van Damon ironisch bedoeld. Clooney (56) rekent hij tot zijn beste vrienden in Hollywood. ,,Ik weet nog hoe argwanend men was toen wij samen onze eerste film maakten. Wat heeft die gast uit de tv-serie E.R. op een filmset te zoeken, werd er gedacht. Hij is aantrekkelijk, maar kan hij ook echt acteren? Al gauw bleek dat George heel veel in zijn mars had. Meer dan verwacht zelfs. Hij kan acteren, regisseren, produceren en schrijven. God, wat haat ik hem.’’

Tegenovergestelde

Damon speelt in Suburbicon weer eens onder regie van Clooney. Reden voor weer een grap over Clooney: ,,Hoe hij als regisseur is? Ik doe altijd precies het tegenovergestelde van wat hij mij vraagt. Dan zit ik altijd goed.’’

Zijn tegenspeelster in deze film, Julianne Moore, is vol lof. ,,George is de best voorbereide regisseur die ik heb meegemaakt. Hij kent iedereen op de set, weet precies wat hij van een acteur wil en staat ook nog open voor suggesties. Ik mocht van hem voor mijn rol zomaar de kleur van mijn haar veranderen. Dat leverde geen enkele discussie bij hem op.’’

Damon en Moore maken in de film deel uit van een blank gezin in een nette wijk waar echter rassenrellen uitbreken wanneer een zwarte familie zich er vestigt. Hun blanke buren hebben andere problemen aan hun hoofd. De vader (Damon) is verwikkeld in een ingewikkeld moordcomplot dat hij zelf heeft bekokstoofd.

Suburbicon is een heftig drama dat deels is gebaseerd op een script dat de gebroeders Joel en Ethan Coen dertig jaar geleden schreven. Clooney voegde er een waargebeurd element aan toe. De pesterijen gericht tegen het zwarte gezin zijn gebaseerd op de hevige pesterijen in een blanke woonwijk tijdens de jaren 50 in het stadje Levittown in Pennsylvania.

Het getreiter duurde destijds maanden. In de film wordt een petitie van de actievoerders voorgelezen waarin wordt gemeld dat zij geen ‘slecht opgeleide mensen in hun wijk’ willen. Clooney: ,,Deze tekst is destijds letterlijk gebruikt in Levittown. En dat stemt natuurlijk buitengewoon treurig.’’

Rassenkwesties

Tijdens zijn persconferentie op het Filmfestival van Venetië liet Clooney er geen twijfel over bestaan dat zijn film ook een duidelijk politiek stempel draagt. ,,Er hangt een donkere wolk boven Amerika. Suburbicon is voor een belangrijk deel een film over mensen die de andere kant op kijken. We hebben de rassenkwesties in ons land nooit echt opgelost. Deze film speelt zich in de jaren 50 af, maar heeft duidelijk raakvlakken met het huidige Amerika. Dat komt nu allemaal naar buiten door een president die ook de andere kant op kijkt. Maar ik geef de hoop niet op. Deze film is gemaakt uit woede. Er is in dit land in het verleden veel te weinig in positieve zin veranderd.’’

Clooney spreekt in Venetië bijna als een politicus. Hij is niet bang om heikele kwesties in zijn vaderland aan te kaarten. Zou hij als presidentskandidaat een goede kans hebben om in het Witte Huis te belanden? Matt Damon is ervan overtuigd dat Clooney zeker de capaciteiten in huis heeft.

,,Hij is in elk geval beter geschikt dan de man die nu de teugels in handen heeft’’, zegt Damon zonder de naam van president Trump te noemen. ,,George is erg begaan met wat zich in de wereld afspeelt. Maar ja, de vraag is of hij er wel tijd voor heeft. Hij is net vader geworden van een tweeling. Ik heb ook kinderen, vier stuks zelfs. Maar een tweeling lijkt me helemaal zwaar. Ik heb George na de geboorte dan ook vooral sterkte toegewenst.’’

Surburbicon gaat in Nederland op 16 november in première.

