Gestolen auto Bridget weer terug en Manuel naakt met paarden in manege

Gestolen auto Bridget weer terug

De op 19 juli in Amsterdam gestolen Mini Cooper van Bridget Maasland is weer terug. Volgens de presentatrice kreeg ze vanmorgen een telefoontje van de Belgische politie dat haar auto daar in de beslag is genomen. De wagen stond op het punt te worden verscheept naar West-Afrika. Bridget, die net een andere auto had aangeschaft is blij, zo laat ze weten. ,,Er worden dus toch nog zaken opgelost.'' De Mini was nog in goede staat. Alleen het kenteken ontbrak.