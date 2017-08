Gevecht McGregor-Mayweather tóch te zien in Nederland

De wedstrijd tussen de vechtsportgiganten McGregor en Mayweather staat op het programma voor de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 augustus. Een combinatie van hoge bedragen voor tv-rechten en torenhoog prijzengeld zorgt ervoor dat in Amerika zelfs de kijker thuis op de bank 99 dollar mag aftikken om het spektakel te zien.



In Nederland was het daarom lange tijd onzeker of de wedstrijd hier überhaupt wel uitgezonden zou worden. Ziggo liet eerder weten dat het deelnam aan de biedingen voor de tv-rechten, maar nu blijkt dat Fox Sports aan het langste eind trekt. En dat is vooral goed nieuws voor abonnees van de zender. Voor hen is de wedstrijd gratis beschikbaar. Geen abonnee van de zender? Niet gevreesd. Voor iets minder dan acht euro valt de wedstrijd te bestellen bij de zender en krijg je toegang tot de uitzending.