Gezichten Gerard Joling en Irene Moors op Boeing 737

Joling doopte de Boeing 737 met de gigantische foto's van de zanger en de presentatrice erop woensdag in een hangaar op Schiphol-Oost. Irene stond in een stewardess-pakje op de trap van het vliegtuig terwijl Gerard in een pilotenpak champagne over de neus van het toestel spoot.

,,Ik denk dat wij met een klein cameraatje langs de snelweg gaan staan om toch een klein filmpje te maken, want het is echt heel grappig", aldus Joling.