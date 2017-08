Giel Beelen krijgt ochtendshow op Veronica

De baan bij Radio Veronica is het eerste commerciële avontuur voor Beelen na twintig jaar te hebben gewerkt voor de publieke omroep. ,,Een plek krijgen op een van de meest historische radiomerken die er bestaat, daar kun je als radiomaker alleen maar van dromen'', reageert Giel. ,,Dus ja, ik ga weer radio maken in de ochtend, begin de dag met een lach.''



In zijn nieuwe show keren allerlei oude elementen uit zijn vroegere 3FM-show terug, aldus Beelen. ,,Met de Giel Mobiel jaag ik bekend Nederland weer de stuipen op het lijf. Mijn programma draait om muziek en ik kan in de live-studio van Radio Veronica weer veel nieuwe bands ontvangen.''



Talpa Radio, het moederbedrijf van Veronica, is dolblij met de komst van Giel. ,,Hij is een radiomaker pur sang met een enorme liefde voor muziek'', zegt Dave Minneboo, radiodirecteur Talpa Radio.