Glennis laat taxichauffeur huilen en Saar Koningsberger eindelijk zwanger

Glennis zorgt voor kippenvel

Glennis Grace heeft in de Verenigde Staten een vrouwelijke taxichauffeur kippenvel en tranen bezorgd toen ze de bestuurster haar cover van Whitney Houstons megahit Run to you liet horen. De dame in kwestie kon bijna niet geloven dat de Nederlandse superstrot het nummer zong. ,,Ik ga bijna huilen'', schreeuwde de vrouw vol ongeloof. Glennis, die recent haar eerste officiële optreden in Amerika had, kon er wel om lachen. ,,Ik voel me gezegend.''

Fred in bed met Johnny

Stylist Fred van Leer komt met een ietwat opmerkelijke foto van zichzelf en Johnny de Mol. De mannen poseren glimlachend, in pyjama op bed en volgens Fred zou hij het wel weten als de heteroseksuele Johnny homo was geweest. ,,Je liet mij blozen'', blikt Van Leer op het kennelijk tedere moment terug. Waarom de heren zich zo lieten fotograferen? Volgens Fred blijft dat nog even geheim.

Jessey is jarig

Jessey, het zoontje van Wesley Sneijder en zijn ex-vrouw Ramona Streekstra, is vandaag 11 jaar geworden. En natuurlijk wordt hij uitvoerig gefeliciteerd door Sylvia, de moeder van Wesley. De middenvelder heeft samen met zijn vrouw Yolanthe zoontje Xess Xava (1).

Frans herdenkt zijn vader

Frans Bauer staat liefdevol stil bij de verjaardag van zijn in januari 2015 overleden vader Chris. Hij zou vandaag 73 jaar zijn geworden. ,,Elke dag denk ik aan je, elke dag mis ik je, vandaag nog meer dan andere dagen,ik vergeet je niet, voor altijd in mijn hart, hou van je pa'', schrijft de zanger bij een foto waarop hij samen met zijn vader staat. Wies, de moeder van Frans, werd onlangs 73 jaar.

Het wordt rustig in huize Smit

Volgens de Volendamse zanger Jan Smit wordt het een stuk rustiger in zijn huis nu ook zijn zoontje Senn (4) naar school gaat. Dochter Emma (6) ging natuurlijk al naar school en hetzelfde geldt voor zijn stiefdochter Fem (9): geboren uit een eerdere relatie van zijn echtgenote Lisa.

Saar Koningsberger is zwanger

Saar Koningsberger is in verwachting. Poserend met de eerste echo-foto's schrijft de actrice en presentatrice op Instagram dat ze al 2,5 jaar probeert zwanger te worden. Vol trots: ,,Het was een lange weg met vele hobbels en eindeloos veel bezoeken aan het ziekenhuis en hormoonbehandelingen, maar het is ons gelukt.''

Anna vliegt businessclass

Modemeisje Anna Nooshin is vanmorgen in het vliegtuig richting Bonaire gestapt en natuurlijk reist de flink aan de weg timmerende brunette niet economy maar businessclass inclusief een paar witte wijntjes. Nooshin is tijdens het tripje niet van plan om te praten, want ze zegt onderweg negen uur te gaan slapen. Laura Ponticorvo, die bekend werd door het programma Mijn Vieze, Vette, Vervelende Verloofde, reisde overigens ook mee. Volgens de dames zijn ze op pad voor een perstripje.

