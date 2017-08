'Goed dat Verkracht of Niet nu al discussie start'

BNNVARA-presentatrice Geraldine Kemper is blij met de discussie die nu al is ontstaan over het nieuwe programma Verkracht of Niet. ,, We willen de stilte rond het onderwerp verkrachting verbreken. Dat het Verkracht of Niet meteen voor zoveel ophef zorgt is wat onverwacht, maar absoluut niet erg." Twitteraars reageerden massaal verbaasd op de naam van de show die gepresenteerd wordt door Kemper en Tim Hofman.

Castingbureau A Million Faces verspreidde gisteren per e-mail een oproep voor 14 panelleden die zich willen uitlaten over ‘de wederzijdse toestemming voor de seksuele daad’. ,,Was het een flirt of een verkrachting? Wat is acceptabel en wanneer gaat het over de grens?", klinkt het. Twitteraars kunnen hun ogen niet geloven en vragen zich af of het om een nepbericht gaat.

Kemper laat weten dat het zeker niet gaat om een nepprogramma en dat de opnames nog moeten plaatsvinden. ,,Met dit programma willen we de discussie over het onderwerp aanwakkeren. Want over verkrachting wordt nog veel te weinig gepraat. Dat de titel van het programma nu voor ophef zorgt, is alleen maar mooi meegenomen. Want dan gaan mensen hopelijk ook over het onderwerp zelf praten."

Rechtszaak

In Verkracht of Niet, waarvan vooralsnog drie afleveringen op de rol staan, worden verschillende cases over seksueel overschrijdend gedrag behandeld. De rode draad is een waargebeurde rechtszaak die wordt nagespeeld door acteurs, waarna jongeren in een villa in discussie gaan over de uitspraak van de rechter. ,,Het gaat hierbij natuurlijk niet om gevallen waarbij iemand de bosjes in wordt gesleurd. Daar bestaat geen discussie over. Maar bij veel situaties is het veel onduidelijker", aldus Kemper. Ook zelf merkte ze toen ze de eerste beelden van de cases zag dat ze niet goed wist wat ze zelf nou een verkrachting zou noemen. ,,Maar door samen de discussie aan te gaan, kunnen je ideeën hierover veranderen. Dat willen we met dit programma graag bereiken."

Het programma moet vanaf 31 oktober om 21.15 uur te zien zijn. Mogelijk lopen de opnames vertraging op nu Hofman, na een uit de hand gelopen ruzie met een vastgoedhandelaar die hij bezocht voor zijn YouTube-programma #BOOS, een zware kaakoperatie heeft moeten ondergaan.

A Million Faces kan nog niet reageren op de totstandkoming van de oproep voor Verkracht of niet. Wieneke van Vucht van BNN laat aan Radio 1 weten dat 'iedereen' panellid kan worden. ,,We willen representatief en een afspiegeling zijn van iedereen die jong is in Nederland. Bij de casting zijn we op zoek naar allerlei types."

Misbruikt

Verkracht of Niet is niet het enige programma over seksueel misbruik wat Kemper dit najaar voor BNNVARA maakt. In de docuserie Misbruikt volgt ze vier jonge vrouwen die in hun jeugd zijn misbruikt. Die opnames zitten er al op. ,,Deze serie was heel heftig om te maken. Je komt echt horrorverhalen tegen."