GTST met Arnie en Peter is straks weer te zien

De 12 van Oldenheim

Met acteurs als Nasrdin Dchar (Gouden Kalf met Rabat), Fedja van Huêt (3 Gouden Kalveren) en Guy Clemens (van De Zaak Menten) heeft Videoland een ware sterrencast aangetrokken voor de 12 van Oldenheim. De serie begint met de mysterieuze verdwijning van de 16-jarige Nine. Als later nog een dorpsgenoot vermist raakt, slaat de paniek toe. Hoofdrollen in het onderzoek naar de verdwenen personen zijn voor Nasrdin Dchar (Sharif Dahmani) en Noortje Herlaar (Peggy Jonkers). Elke aflevering staat garant voor een nieuwe plotwending, waardoor het tot het laatst toe spannend is wie er nou achter de verdwijningen zit.

Volledig scherm De 12 van Oldenheim © rv



Goede Tijden Slechte Tijden

Helaas voor de soapfans, GTST gaat niet door in de zomer. RTL heeft daar wel een oplossing voor bedacht. Op hun On-demand dienst Videoland is vanaf 1 juli het gehele eerste seizoen (1990) van de oersoap te bekijken. Met in de openingsscène een bekend gezicht voor de huidige kijkers: Babette van Veen als Linda Dekker. Een kleine 27 jaar later is ze nog steeds te zien in die rol. Van de huidige cast speelde ook Jette van der Meij (Laura Selmhorst) al mee in de eerste aflevering. Maar ook de alom bekende karakters Arnie Alberts (Reinout Oerlemans) en Peter Kelder (Antonie Kamerling) maakten uiteraard hun opwachting.

Volledig scherm Jette van der Meij en Wilbert Gieske © ANP Kippa



Fargo

De hele boel loopt in het honderd wanneer een huurmoordenaar zich vergist en de verkeerde 'Stussy' vermoordt. Als u aan het derde seizoen van deze cultserie van Netflix begint, let dan op V.M. Varga. Een heerlijke rol van de Britse acteur David Thewlis, die een zakenman zonder geweten neerzet. Ewan McGregor heeft een dubbelrol, hij is zowel Emmit als Ray Stussy. Fargo is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1996 van de regisserende broers Joel en Ethan Coen. Alles speelt zich af in de Amerikaanse staat Minnesota, met de bijbehorende slome spreekstijl als welkome bonus.

Designated Survivor

Klaagde Jesse Klaver in de campagne nog dat zijn favoriete serie - Designated Survivor - maar eens per week een nieuwe aflevering kreeg. Inmiddels staat de hele reeks op Netflix. Plan maar een heel weekend op de bank, want dan heeft u voldoende tijd om het 21 afleveringen tellende eerste seizoen te kijken. Hierin wordt de Verenigde Staten opgeschrikt door de grootste politieke aanslag uit de historie. Tijdens de State of the Union komen de president en alle kabinetsleden om, op de Minister van Volkshuisvesting Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) na. Hij wordt vervolgens ingezworen als president en moet proberen het land uit een diepe crisis te halen.

Volledig scherm Designated Survivor met Kiefer Sutherland en Natascha McElhon. © rv



El Chapo

Narcos gezien? Na de serie over het leven van Pablo Escobar komt Netflix nu met een reeks over drugsbaron El Chapo. Het verhaal vertelt over de hoogtijdagen van het drugskartel van Joaquín Guzmán, zoals El Chapo echt heet, maar ook over zijn tijd in de gevangenis en zijn beruchte ontsnapping. Opnames moesten plaatsvinden in Colombia, omdat Guzmáns thuisland Mexico te gevaarlijk leek. Het eerste seizoen is al meteen volledig te bekijken op Netflix en een tweede deel is nu al aangekondigd. Daarvoor moet je echter wel tot september wachten.

Volledig scherm © rv