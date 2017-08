Hackers plaatsen obscene berichten op Instagram Ariana Grande

De hackers lieten onder meer grove reacties achter op posts van fans. Ook gooiden ze een foto van een onbekende man online en posten ze berichten als GANG BITCH FUK WIT US GET SHMOKEEDDD'. Ariana's collega Nicki Minaj zag al snel dat er iets mis was. De rapster postte een verwarde emoticon bij het bericht. Hierop dreigden de hackers Minaj te grazen te nemen.



Grande heeft inmiddels weer de controle over haar account en alle vreemde berichten zijn verwijderd. Het is niet de eerste keer dat de Instagrampagina van de 24-jarige zangeres in verkeerde handen viel. Vier jaar geleden plaatste iemand blootfoto's op haar account en suggereerde dat die van haar waren.