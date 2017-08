Heibel achter de schermen bij Gordon Gaat Trouwen

Tussen hem en Gordon zou knallende ruzie zijn ontstaan, al wordt dat door Johny Heuckeroth zelf ontkend. ,,Door drukke werkzaamheden kon ik niet figureren in de jury’’, aldus Gordons broer. Ook goede vriend Guido Goossens was ineens niet meer welkom als jurylid. Of daar eveneens een conflict achter schuilgaat? ,,Daar wil ik niets over kwijt.’’



In Gordon Gaat Trouwen zou een vierkoppig panel, 12 voorgeselecteerde huwelijkskandidaten beoordelen. Met één van hen stapt Gordon uiteindelijk in het huwelijksbootje. De trouwdatum staat al vast: 22 november, ergens in Zuid-Afrika.



Gerard Joling en goede vriendin Joyce Humblet zitten nog in de jury, Gordons broer en Goossens zijn hals over de kop vervangen door oud-televisiepresentator en goede vriend Danny Rook. Hij werkte achter de schermen al aan het programma van John de Mols productiehuis Talpa.