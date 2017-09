Heidi: Oh nee, de boter vergeten!

Heidi kijkt terug op ‘een geweldige ervaring’. ,,Ik ben niet zo’n type dat achteraf denkt: had ik maar zus of zo. Je mag geen steekje laten vallen en dat heb ik wel gedaan. Ik had beter moeten opletten.”



Ze wijt ‘dat steekje’ aan de spanning. ,,De stress, er is geen tijd, geen klok waar je op kunt kijken. En ik ben een controlefreak. Daar liggen de spullen niet op je eigen plek. De temperatuur in de tent is lager en op een gegeven moment waaide de wind over de chocolade truffeltaart. Moest ik bij strooien. Was het weer te veel.”



Het plaatselijke Klompenfeest maakte gisteren veel goed. Heidi zat in de jury van Heel Twello Bakt. Ze moest veertig appeltaarten beoordelen. ,,Voelde ik me een soort Janny, maar eerlijk gezegd is zelf meedoen veel leuker, hoor.”