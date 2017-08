Herman van Veen komt met 182ste album

Nerveus gesneden podiumcorset Eva Simons maakt de tongen los

10:50 Het optreden dat de Nederlandse zangeres Eva Simons gisteren gaf tijdens de huldiging van de Oranjeleeuwinnen in Utrecht heeft de tongen op sociale media flink losgemaakt. De 33-jarige This Is Love-ster verscheen in een futuristisch, Madonna-achtig corset waarvan het kruis wel heel nerveus bleek gesneden.