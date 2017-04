'Historische' finale Voice Kids boeit 1,8 miljoen kijkers

Nanny: Mel B had vrijwillig trio met mij en haar man

3:59 Er waren wel degelijk trio's met Mel B en haar toekomstige ex-man Stephen Belafonte. Dat zegt nanny Lorraine Gilles. Mel B zegt dat Belafonte een affaire had met de nanny en dat haar ex een baby bij de nanny verwekte. Gilles ontkent dit. Ze is woedend over alle verhalen die Mel B over haar vertelt, en klaagt de zangeres aan.