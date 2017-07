Hoe is het met...? Rik Felderhof

,,Als ik in Nederland ben, word ik er nog dagelijks over aangesproken", zegt Felderhof, die zijn zelfbedachte Villa Felderhof in 1998 bekroond zag met de Gouden Televizier Ring. ,,'We hebben er zo van genoten', hoor ik dan. Dan zeg ik: mevrouw, we hebben het met zo veel plezier gemaakt."



Na 2010 legde Rik Felderhof zich toe op het schrijven van boeken, aanvankelijk onder het pseudoniem Ravelli, de hoofdpersoon uit zijn trilogie. Het eerste deel is meer dan 150.000 keer verkocht en wordt in diverse talen vertaald. ,,Aanleiding waren de dagboeken die ik had geërfd van een oude monnik die een oplichter bleek te zijn. Zijn levensverhaal heb ik bewerkt", vertelt de geboren Amsterdammer die de naam Ravelli zeven jaar gebruikte. ,,Anders word je vergeleken met die Felderhof van televisie. Ik vond het prettig in de luwte te werken en beoordeeld te worden op de inhoud."