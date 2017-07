Hoe Urk Hollywood verleidde voor de film Dunkrik

Urk eiste een hoofdrol op bij de productie van de bioscoopkraker Dunkirk. Nu de film in première is gegaan - en lovende kritieken krijgt - is de zwijgplicht opgeheven. Urk mag praten over die onvergetelijke weken in de zomer van 2016. Hoe kaapte Urk dit Hollywoodproject weg voor de neus van Lelystad en Lemmer?

Een Hollywoodfilm die Lemmer of Lelystad als uitvalsbasis krijgt? 'Dacht het niet', zeiden Klaas Post en Jan van den Berg uit Urk tegen elkaar. Het moest en zou het vissersdorp worden. Dat lukte - heel stiekem.

Maart 2016. Klaas Post uit Urk heeft geen idee wie die vent is die zich bij hem meldt. Hij wil in zo'n snelle rubberboot van Post het IJsselmeer op en praat Engels. De man zoekt een locatie op het water, zonder land in zicht.

Post vaart met zijn klant het halve IJsselmeer over, in een van zijn varende scheurijzers. Het is de eerste tocht van vele voor de filmopnames van Dunkirk. Maar dat wordt pas weken later duidelijk. ,,De term Hollywood viel. Ik heb die vent nagetrokken op internet, want ik geloofde er niets van. Maar hij was locatiemanager bij de laatste James Bond-film...''

Dat wekt het enthousiasme van Post, eigenaar van Post Workboats én filmliefhebber. De locatiemanager heeft iets nodig voor 30, 40 boten. En voldoende diepte. ,,Dat is geen reclamespotje, dacht ik meteen.''

Grotere boot

De man komt een week of twee later terug met een iets groter gezelschap, hij wil wéér het IJsselmeer op. Een grotere boot is geregeld. Post: ,,Er stoppen twee vip-busjes bij de haven. Christopher Nolan himself stapt uit. Ik herkende hem meteen. Verdomd, nu wordt het echt, dacht ik. Wij het IJsselmeer op. Ik zit Engels te praten tegen een kerel met lang haar. Zegt die ineens: 'Je mag wel Nederlands praten hoor.' Bleek het Hoyte van Hoytema te zijn, een grote naam onder cameramensen.''

Het gebeurt allemaal in het geheim. Dat eisen de gasten. Klaas Post moet op zijn tong bijten, net als Jan van den Berg. Hij is de havenmeester en in dienst van de gemeente Urk. ,,Ik kon op dat moment zelfs nog niets tegen mijn baas zeggen.''

Post: ,,We hadden in de gaten dat dit iets groots moest zijn, maar we wisten nog niet wat. En het was duidelijk dat het top secret moest blijven. Jan en ik zeiden tegen elkaar: dit moeten we koste wat kost naar Urk krijgen. Hoe dan ook. Dit is de klapper van de eeuw.''

Urk als Hollywood aan het IJsselmeer. En leuk voor de handel. Hier hangt de geur van avontuur én van geld. Maar Urk dreigt de boot te missen. Post: ,,Ze wisten eind maart nog altijd niet waar de uitvalsbasis, de basecamp, van de opnames moest komen. Ze dachten aan Lemmer en Lelystad. We hebben er alles aan gedaan om dat te voorkomen. Ze keken zelfs naar Stavoren. Ik zei op die boot met Nolan tegen ze: 'Man! Het is daar in de zomer een eindeloze stoet zeilboten. Die hou je nooit uit beeld. Je moet op Urk zijn. Wij hebben alles!''

Windmolens

Urk heeft het voordeel van het nadeel. Vlakbij het dorp zijn enorme windmolens verrezen, tot ergernis van het dorp. Bouwer Siemens heeft zijn basecamp op het haventerrein, maar is net klaar met de klus. De filmcrew van Dunkirk kan er zo in.



Ze happen toe. Lelystad en Lemmer hebben het nakijken. Havenmanager Eef de Vries weet het gemeentebestuur warm te krijgen. Urk vaart er economisch wel bij, blijkt in de weken die volgen. Tal van bedrijven zijn vaste leveranciers van de productiemaatschappij. Ook Klaas Post ziet zijn boten voortdurend pendelen tussen de filmset en Urk. ,,Voor elk rolletje tape moesten we heen en weer. En natuurlijk voor kannen met thee, voor Nolan. Die dronk niet anders.''

Post zelf vaart ook heen en weer. Tot hij - zonder er bij na te denken - foto's maakt van tieneridool Harry Styles op het IJsselmeer. Leuk voor zijn dochter. Aan de wal komt de crew erachter. Post moet zijn foto's wissen. Hij is niet langer welkom op de set. ,,Fired. De hel brak los. Ze wilden absoluut niet dat er ook maar iets van de set naar buiten kwam. Stom. Ik had er gewoon niet aan gedacht.''

Natuurlijk heeft hij de smoor in . ,,Maar ach, mijn bedrijf lag zo ongeveer plat. Het werd tijd dat ik weer de boel ging regelen achter de schermen.''

Pietje Bell

Van den Berg en Post voelen zich de Urker Pietje Bells. Een stiekeme schelmenstreek: Dunkirk naar Urk halen zonder dat iemand het doorheeft. Terwijl op Urk geheimen zelden verborgen blijven.

Leuk voor het imago, leuk voor de economie en het dorp had er in één klap prachtige verhalen bij. Post: ,,Een van mijn mooiste? Ik was op de haven, bij mijn boten, en zag een paar meiden staan. Van een jaar of twintig. Ze spraken Engels. Ze kwamen voor Harry Styles. Die heeft in deze boot gezeten, zei ik tegen ze. Hier, op die plek. Of ze daar even wilden zitten? Dat wilden ze wel. Ze huilden tranen met tuiten, zaten elkaar te troosten. Ik kwam niet meer bij.''

