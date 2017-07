Horrorverbouwing dreef Fajah Lourens tot waanzin

De 36-jarige fitnessgoeroe blikt in Grazia terug op de bewogen periode. Fajah benoemde zichzelf tot bouwopzichter om zo geld te besparen. Maar er ging van alles verkeerd, tot oplichting toe. ,,Bijvoorbeeld met de riolering: de drollen kwamen terug naar boven. En de boiler, die verkeerd was aangesloten, pompte water van 80 graden door mijn vloerverwarming.''



Tot overmaat van ramp werd de vloer zo heet dat hij scheurde. ,,Dan was er nog de schilder met wie ik ruzie kreeg. Hij had de sleutel en toen we er niet waren, heeft hij mijn kelder laten onderlopen en de muren in de kelder bekrast.'' Lachend: ,,Ik heb wel veel geleerd, ik kan zo bouwopzichter worden.''