Huldiging Oranjeleeuwinnen trekt ruim 2 miljoen tv-kijkers

Janet Jackson (51) traint zich helemaal suf voor aanstaande tournee

8:19 Janet Jackson traint zich momenteel in het zweet voor haar concertreeks die 7 september begint. De 51-jarige zus van Michael moest vorig jaar haar Unbreakable-tour afzeggen vanwege haar zwangerschap. Ze beviel op 3 januari van zoontje Eissa. ,,Spannend om de draad weer op te pakken en we zitten helemaal in de oefenmodus'', laat Jackson weten bij een Instagramfoto.