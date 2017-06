Humberto spot bloedmooie IJslandse, Wietze gemist op Q-party

Humberto in IJsland

Humberto Tan is naast talkshowhost ook fotograaf. Tijdens een reisje naar IJsland met topfotograaf William Rutten spotte hij de knappe Guðrún Kristjánsdóttir die graag stewardess wil worden. Bij zijn shot van de IJslandse schone schrijft Humberto uitgebreid hoe hij haar vond.

Elise en Anna weinig veranderd

Actrices Elise Schaap en Anna Drijver zijn na maar liefst tien jaar weer samen aan het werk. In 2007 acteerden ze in hitfilm Brideflight, nu in Undercover. Leuk detail: Elise en Anna kregen allebei een dochter.

Na 10 jaar weer back on set met die fijne krullebol. Inmiddels allebei een dochter en hier en daar wat rimpeltjes rijker 💛💚💙💜#brideflight #undercover

Noa is fearless

Monique Smit kan er niet over uit: in haar zoontje Noa (1) schuilt een waterrat. Het mannetje springt, voorzien van knaloranje zwembandjes, moeiteloos het diepe bad in.

1 jaar en voor de duivel niet bang.. Deze waterrat springt al zelf het diepe in! 🙈

Mattie zonder Wietze

'Liekemagnifieke', beter bekend als Qmusic-middagdj Lieke Veld, heeft een ouderwets avondje feesten achter de rug. De blondine was te vinden in de Brabanthallen in Den Bosch, waar de traditionele Foute Party werd georganiseerd. Mattie Valk was er ook, maar Liekes man Wietze de Jager schitterde in afwezigheid, nu hij Q de rug toe heeft gekeerd. ,,Jammer dat hij er niet was'', concludeert een fan onder een foto waarop Lieke poseert als foute kapitein.

Lekker aan het roer staan #fout #captain #Fouteparty

Bounchen op die beat met @alibspec ✌🏻👊🏻 #fouteparty #qmusic #rampeneren

Geer gelooft zijn ogen niet

Gerard Joling had een lekkere start van de dag toen hij achter de schermen van Afas Live plots een legertje mannelijk schoon tegen het lijf liep. ,,Mag ik kiezen? Ik ben helemaal afgeleid. Wat lekker zeg!'', oordeelde de zanger-presentator op zijn 'Geers'.

Dat is nou nog eens een hele goede morgen Koekoek! Behind The Scenes voor de shows van de @vriendenloterij #vriendenloterij #gerardjoling @hannasuurlandstyling @minoesch.j

Kel is op

Psychologe, moeder en vriendin van producer John Ewbank Kelly Weekers heeft naar eigen zeggen een loodzware week achter de rug. Ondanks dat ze er op haar laatste fotootje fris en fruitig bij staat, klaagt ze over haar volle agenda en raadt ze zichzelf aan een nieuw plan de campagne op te stellen.

Wie had ook zo'n ik-ben-echt-zó-blij-dat-het-weekend-is-week? Bij mij vraagt dat alle ballen in de lucht houden af en toe om een opfriscursus jongleren hoor! 😅 #tedruk #workingmom #wateenuitdaging #tijdvoornieuwplandecampagne #maarnueerstWEEKEND

Leco doet Angela

Topvisagist Leco van Zadelhoff toverde één van zijn favoriete klanten Angela Groothuizen voor de grande finale van Holland's Got Talent om tot een vamp. Het jurylid hees zich in een jurkje met tijgerprint, kreeg een fris make-upje en een krul in het haar.

Piepjonge Carlo

Presentator Carlo Boszhard waarom hij tijdens zijn Telekids-tijd jarenlang een T-shirt droeg als hij voor een programmaonderdeel het zwembad in moest. Carlo schaamde zich voor zijn borsthaar, zo blijkt.

Waarom ik bij Telekids altijd een shirt aan had in het zwembad ? #borsthaar @rtltelekids

Duffe Sonja

Twee jaar na haar maagverkleining heeft Sonja Silva overtollig vet van haar benen laten weghalen. Nog wat duf van de narcose vertelt La Silva, die 50 kilo lichter is, dat ze blij is met 'ingreep deel 1'. ,,En nu dan eindelijk ook lekker in mijn vel zitten als ik in mijn bikini loop. Ik kijk er enorm naar uit.''