‘Ik ben niet zo van de glamour, het is gebakken lucht’

Jouw partner Ralph, die ook jouw manager is, zei: Monic kan over het algemeen redelijk tot rust komen in ons Franse boerderijtje.

,,Je kunt mij altijd opvegen na een seizoen Penoza. Dat is op mijn leeftijd het resultaat van de fysieke stress na lange draaidagen. Ik ben tijdens draaiperiodes heel gedisciplineerd en moet goed slapen, goed eten, weinig of niet drinken. Ik doe aan yoga. In de laatste week krijg ik altijd een soort recalcitrantie, dan heb ik zin om te feesten. Je bent toch voortdurend aan het denken hoe het beter kan. Het is goed om na zo’n periode even rust te nemen. Dat probeer ik altijd in te plannen, maar nu had ik na Penoza weinig tijd vrij, onder meer door Kroongetuige en omdat ik een boek moet schrijven.''



Je móét een boek schrijven?

,,Dat zeg ik verkeerd. Ik mág een boek schrijven. Ik heb het programma De pennen zijn geslepen (BN’ers schreven onder begeleiding van bestsellerauteur Saskia Noort een thriller, red.) gewonnen en kreeg een schrijfcontract. Samen met Ralph probeer ik verhalen te schrijven, maar ik merk dat je echt tijd moet nemen. Ik ben dat ritme niet gewend, dus ik vind het best spannend of het allemaal gaat lukken.''



Een thriller, de hoofdrol in Penoza, de presentatie van Kroongetuige: je zit gebeiteld in de misdaadhoek.

,,De presentatie van Kroongetuige komt een beetje voort uit Penoza. RTL probeerde buiten de lijntjes te denken in de zoektocht naar een presentator. Ik had nog nooit gepresenteerd, maar dacht: waarom kan ik niet ook out of the box denken? Het leek mij leuk om uit te zoeken of ik het kan.''



Vind je het fijn om tv te maken? Je wilt nooit zo bekend worden als Jan Smit, zeg je vaker.

,,Nee, maar dat ben ik ook echt niet hoor. Dat is een ander kaliber. Ik heb met Jan gewerkt voor de film Het Bombardement en hij kan echt niet normaal over straat. Ik ben een beetje bang voor de bekendheid die Kroongetuige gaat brengen. Van de andere kant: ik zit al op 1 miljoen kijkers met Penoza, dus mochten er bij Kroongetuige nog een miljoen bij komen, dan moet ik dat ook aankunnen.



,,Wat mij soms wel verontrust, is dat sommige mensen tv als het hoogst haalbare zien of dat mensen denken dat wij allemaal miljonair zijn. Ik zat laatst in de bus van Zaandam naar Amsterdam en toen zei een mevrouw: 'Ik dacht dat jullie alleen in dure auto’s rondreden?' Dat beeld bestaat blijkbaar, maar ik reis graag met het openbaar vervoer en mijn galajurken leen ik meestal. Ik ben niet zo van de glamour. Het is op een bepaalde manier gebakken lucht. Het is heel aantrekkelijk in dat sprookje te geloven, maar het is niet reëel.''