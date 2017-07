Inbrekers stelen speciale jurk van echtgenote Hans Kazàn

Een week geleden vierden Hans Kazàn en zijn vrouw Wendy hun 40-jarig huwelijksfeest. Voor het feest in Teo, een restaurantje in de buurt, had Wendy een speciale jurk gekocht. ,,En gisterochtend kwam ze tot de ontdekking dat die niet meer op het hangertje hing in de kast”, vertelt de goochelaar. ,,Ik geloofde het niet, ‘kijk eens goed’, zei ik, maar hij was echt weg. Toen zagen we ook dat het sieradendoosje met kettinkjes en oorbellen er niet meer stond. En er waren veel meer dingen verdwenen.”



Kazàn was kwaad én verbaasd. ,,Wie steelt er nou een jurk? De dief moet een vrouw zijn geweest. Of een romantische inbreker die mijn vrouw in de jurk heeft gezien en dacht: wow, die wil ik ook voor mijn vriendin. Zeg maar, een beetje de Robin Hood-achtige romantiek.”



De boosheid blijft. Ook de spaarpotjes van de kleinkinderen en zijn vrouw zijn leeg. ,,Heel vervelend. Dat zijn potjes waar we af en toe iets in stoppen om te sparen voor een weekendje weg. Dat van mijn vrouw zat al behoorlijk vol”, aldus de goochelaar voor wie er weer een belangrijke periode aankomt.