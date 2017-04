Inval om wapens in huis ex-man Mel B

Volgens TMZ wachtten agenten Stephen op voor zijn villa in de Hollywood Hills. Daar werd hij gefouilleerd en kreeg hij het huiszoekingsbevel in te zien. De site meldt dat de agenten met lege handen vertrokken. Een woordvoerster van het Amerikaanse Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives bevestigde de inval, maar deed verder geen uitspraken omdat de actie onderdeel is van een groter, nog wel lopend onderzoek.