Is Bieber vermoeid, of gaat het om geld?

‘Ik ga wat ontspannen. Een beetje motorrijden en uitrusten. Ik ben twee jaar non-stop op tournee geweest.’ Op een filmpje op showbizzwebsite TMZ lijkt er met Justin Bieber (23) weinig mis. Nabij het strand van Santa Monica in Los Angeles lijkt hij zijn voornemen om te relaxen meteen ten uitvoer te brengen. Desalniettemin wekte zijn beslissing om zijn Purpose -wereldtournee per direct te beëindigen bevreemding op. Nog veertien concerten scheidden Bieber van een lange vakantie. Toch gaan de shows in de Verenigde Staten en in Zuid-Oost-Azië niet door. ‘Wegens onvoorziene omstandigheden,’ meldt het management van de zanger. Fans krijgen hun geld terug, maar reageerden toch teleurgesteld.

Wangedrag

Biebers aankondiging volgde op het bericht dat een concert in China door de autoriteiten was verboden wegens eerder wangedrag. Daardoor wekt het annuleren van de Aziatische shows de suggestie van een zakelijke beslissing. De kosten van het verplaatsen van de tournee naar een nieuw continent zouden te hoog zijn bij een beperkt aantal shows.

Maar collega John Mayer, die in 2012 zelf een gehele tournee schrapte wegens fysiek malheur, lijkt de echte reden te kennen. Op Twitter prijst hij Bieber voor zijn moed om voor zichzelf te kiezen. ,,Als iemand concerten afzegt, betekent dat dat hij zichzelf zware schade had toegebracht als hij was doorgegaan.’’

Vervolgens verwijst Mayer naar de recente zelfdodingen van Chester Bennington (Linkin Park) en Chris Cornell (Soundgarden) . ,,We hebben de laatste tijd zoveel geweldige artiesten verloren. Ik complimenteer Justin ervoor dat hij op tijd inzag dat het tijd is voor zichzelf op te komen.’’

Als iemand concerten afzegt, betekent dat dat hij zichzelf zware schade had toegebracht als hij was doorgegaan

De Purpose-wereldtournee was meer dan 150 concerten lang en bracht zo’n 180 miljoen euro op. Bieber, die in de nasleep van zijn vorige concertreeks in 2014 enkele malen met politie in aanraking kwam, leek er zelf weinig plezier aan te beleven. Tijdens zijn Nederlandse concerten in Gelredome in oktober vorig jaar en afgelopen juni op Pinkpop oogde hij lusteloos.