Jan Slagter gaat talkradio doen op NPO Radio1

Jan Terlouw wil blijven praten

12:00 Actualiteitenprogramma EenVandaag gaat deze zomer op pad in een oude Eend met iemand die afgelopen jaar in het nieuws is geweest. Vanavond stapt verslaggever Marc Schrikkema in met oud-politicus en schrijver Jan Terlouw, die zelf aan het stuur wil zitten.