Jandino gaat na megashow in Kuip helemaal los in nachtclub Vie

Bløf sluit uitverkocht Concert at SEA af met dampende show

14:42 Bløf heeft zaterdagavond met een twee uur durend optreden Concert at SEA afgesloten. De Zeeuwse band organiseert jaarlijks het festival aan het strand bij de Brouwersdam in Zeeland. Ook dit jaar was Concert at SEA volledig uitverkocht, met 40.000 bezoekers op zowel vrijdag als zaterdag.